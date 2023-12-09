В Саратовской области загорелся вагон электропоезда с пассажирами

В Саратовской области загорелся вагон электропоезда. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Возгорание произошло в 17:48 между поселком Татищево и селом Кологривовка. Уточняется, что загорелся первый вагон электрички Анисовка–Лопуховка.

О пострадавших не сообщается. Пассажиры были доставлены в пункт назначения.

Ранее, 7 декабря, пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем в Северной Осетии, в результате чего погибли два человека. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания и Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.