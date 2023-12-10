В Венгрии раскритиковали украинский закон о нацменьшинствах

Венгрия обеспокоена принятым ранее на Украине законом о правах национальных меньшинств. Об этом в субботу, 9 декабря, написал госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Уже в настоящее время очевидно, что до возвращения прав [нацменьшинств] 2015 года далеко. Однако, мы [венгерские власти] будем пристально следить за реализацией [украинского закона]», — указал он.

Как добавил Менцер, права венгерского меньшинства, находящегося на территории Украины, серьезно ущемляются на протяжении восьми лет.

8 декабря сообщалось, что украинский парламент принял законопроект о нацменьшинствах, который, в частности, ужесточает ограничения на использование русского языка в стране. Данный законопроект нацелен на выполнение требований Европейской комиссии (ЕК) для дальнейшей евроинтеграции Украины и подразумевает ужесточение ограничений на использование русского языка. При этом он предусматривает возможность тем нацменьшинствам, языки которых являются официальными в Евросоюзе (ЕС), получать образование и распространять агитационные материалы на родном языке.

Ранее, 20 ноября, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине не существует русских национальных меньшинств. До этого, 9 ноября, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина выступила с аналогичным заявлением. Она также указала, что в стране не существует русского национального меньшинства, поэтому вопрос обеспечения его прав не будет обсуждаться на переговорах о вступлении в Евросоюз.