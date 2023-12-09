WP узнала об опасениях Киева из-за возможных переговоров с Москвой

Большое количество чиновников Украины опасаются, что их могут заставить вести переговоры с Россией, если западные партнеры, включая США, сочтут, что боевые действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашли в тупик. Об этом говорится в статье, опубликованной 9 декабря на сайте газеты The Washington Post.

В публикации подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский находится во «всё более затруднительном положении» из-за того, что конгресс США до сих пор не одобрил новые бюджетные ассигнования на помощь киевскому режиму. Помимо этого, как указали авторы статьи, «беспокойство на Украине нарастает», так как «разногласия в Вашингтоне продолжают тормозить выделение миллиардов долларов» военной помощи, которая, по словам украинских чиновников, «имеет решающее значение для поддержания страны» в условиях российской спецоперации.

«Напряженность в отношениях между Киевом и Вашингтоном возникла на фоне внутренних политических разногласий в окружении [украинского] президента Владимира Зеленского, а опасения по поводу потенциальных пробелов в финансировании подпитывают напряженность в [украинской] столице», — подчеркивает издание.

По мнению авторов статьи, «отношения между [украинскими] должностными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно разлаживаются». В частности, «украинские и американские чиновники отметили наличие трений между Зеленским» и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Авторы статьи обратили внимание на то, что хоть Залужный редко выступает с публичными заявлениями, «его популярность в Украине соперничает с популярностью Зеленского».

Как напомнила WP, на этой неделе делегация украинских чиновников посетила Вашингтон, чтобы попросить увеличения как военной, так и бюджетной помощи. Газета считает, что «призывы остались неуслышанными», поскольку республиканцы в сенате вновь заблокировали помощь Киеву.

Помимо этого, в публикации напомнили об отмене Зеленским в последнюю минуту своего виртуального выступления в палате представителей и сенате на этой неделе.

«Выступление отменили в последнюю минуту, поскольку встреча превратилась в хаотичный крик о пограничной политике США. Эта отмена была крайне необычной для [украинского] лидера, который обычно не отказывается от возможности выступить в защиту Украины», — отмечается в статье.

Накануне, 8 декабря, китайская газета Global Times написала, что ситуация на Украине вскоре может перейти на следующую стадию, в ходе которой допустимы мирные переговоры. По оценке автора статьи, за ноябрьским заявлением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в российско-украинском конфликте последовали проблемы с согласованием в конгрессе США новой военной помощи Украине. Кроме того, Киев и его западные партнеры допустили серию стратегических просчетов, подчеркивается в статье.

О том, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик, Залужный заявил 1 ноября в интервью The Economist. По его словам, спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, мог бы только резкий технологический скачок. Также он признался, что долгое время не мог понять причину провалов ВСУ.

Между тем британская газета Express 9 декабря сообщила о страхе Запада поставлять ВСУ корабли из-за рисков их перехвата Вооруженными силами РФ. По мнению экспертов, поставки Украине кораблей гораздо опаснее, чем поставки любой другой техники, поскольку судам придется пройти через Черное море, притом усилить украинские военно-морские силы будет затруднительно.

В то же время жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. По ее словам, в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать». Она добавила, что в Киеве с большим сожалением наблюдают за тем, что желание помогать Украине в западных странах уменьшается.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время подвижек по переговорам с конгрессом США о выделении новой помощи Украине нет. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден готов к компромиссам для утверждения бюджета в интересах Украины.

7 декабря газета The New York Times написала, что военная поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий Байдена, который своими решениями расколол мнения членов Демократической партии. Отмечалось, что в сложившейся ситуации главе государства придется решать, на какие уступки в требованиях консерваторов ему нужно пойти, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю, в связи с чем поддержка Киева находится под большим вопросом.

27 ноября заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Украина не пойдет на мирное соглашение с РФ без выплаты репараций. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение будет обуславливаться выплатой репараций, то для России переговорный процесс не может начаться.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Так, 22 ноября, он указал, что в это же время Украина публично выступила против диалога с Россией. Путин напомнил, что Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.