Маленькая панда из Московского зоопарка начала вставать на четыре лапы

Маленькая панда, родившаяся летом 2023 года в Московском зоопарке, начала вставать на четыре лапы. Прогресс малышки показала 9 декабря в своем Telegram-канале директор зоопарка Светлана Акулова.

«На первом видео уже виден прогресс. Малышка встает на четыре лапы», — сказано в сообщении Акуловой.

Также директор зоопарка напомнила о том, что продолжается голосование за имя панды. Среди вариантов: Катюша — «русское имя, хорошо известное в Китае», Сяо Мо — Маленькая Мо (Мо — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ — Москва»), Мо Мо — от первого слога слова «Москва» и другие. Проголосовать можно на платформе «Активный гражданин».

Панда родилась в Московском зоопарке в конце августа. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это очень редкое и уникальное событие.

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.

Позже, 28 ноября, стало известно, что у маленькой панды в возрасте трех месяцев прорезались первые два зуба — нижние клыки.

Спустя несколько дней, 1 декабря, детеныш начал ползать по вольеру. Теперь маленькая панда может добраться до своей мамы самостоятельно.

2 декабря детенышу панды из Московского зоопарка подарили новый манеж, украшенный морковками и стволами бамбука, так как малышка уже едва помещалась в корзинке и на весах.