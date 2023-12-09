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На Украине сотрудника военкомата задержали при попытке отомстить бывшему коллеге

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Фото: соцсети
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В Закарпатской области Украины сотрудник военкомата пришел отомстить коллеге с прошлой работы за увольнение и был им же задержан. Об этом 9 декабря сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Новый скандал с военкомами в Закарпатье. В соцсетях появилось видео, где мужчина в штатском скрутил военного, сел на него сверху и вызвал полицию», — уточняется там.

По данным журналистов, участники видео ранее работали вместе в другой организации, из которой один из них был уволен за употребление наркотиков. В дальнейшем он устроился на службу в Мукачевский территориальный центр комплектования (ТЦК). Оказавшись рядом с местом бывшей работы, военнослужащий решил отомстить и попытался ударить экс-коллегу ножом, однако ему это не удалось.

Выяснилось, что при попытке нападения сотрудник военкомата снова находился под действием наркотических веществ. В его отношении открыто уголовное производство, уточняется в публикации.

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Ранее в этот день были опубликованы кадры рейда украинских военкомов в оздоровительный комплекс «Косино» в селе Косонь Закарпатской области. На ролике, опубликованном тем же изданием, видно, как военные вытащили наполовину раздетых людей из саун и массажных кабинетов. Инцидент произошел 7 декабря. Десятки людей в военной форме и в балаклавах с автоматами ворвались на территорию санатория, чтобы раздать повестки мужчинам. При этом несколько человек получили телесные повреждения, а ряд людей увезли в неизвестном направлении.

До этого, 6 декабря, пленный морпех 36-й бригады ВСУ Роман Вертово рассказал о военкомате для насильно мобилизованных украинцев на территории Одессы. По его словам, на территории учреждения мобилизованных фактически содержат в тюремных условиях за колючей проволокой, также туда не допускают адвокатов.

3 декабря в Киеве около городской администрации прошел очередной митинг с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Родственники военнопленных также потребовали возобновить обмен пленными. Кроме того, в тот же день на Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников, которую после этого должен рассмотреть президент страны Владимир Зеленский.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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