Сын Байдена обвинил Маска в неуважении к демократии

Сын президента США Хантер Байден раскритиковал американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, отметив, что тому «плевать» на американскую демократию. Об этом 9 декабря он заявил в подкасте американского диджея Moby.

Он напомнил, что в Соединенных Штатах Америки существует первая поправка Конституции, которая защищает свободу слова.

«Илону Маску плевать на эту чертову первую поправку. Ему наплевать на всех, кроме него самого», — цитирует сына президента США газета The Independent.

По словам Хантера Байдена, бизнесмена также не волнует свобода голосования в США. А кроме того, от Маска никогда не исходило какой-либо реальной поддержки демократии, которую так долго создавали американцы в своей стране, являющейся для него «приемной» (предприниматель — уроженец ЮАР. — Ред.).

Ранее, 1 сентября, Маск согласился с утверждением американского писателя Майкла Шелленбергера о том, что президент США Джо Байден разрушает легитимность демократической системы страны. В сообщении писателя в соцсети X было сказано, что министерство юстиции США препятствует судебному преследованию Хантера Байдена, в то время как сам президент пытается посадить за решетку своего соперника Дональда Трампа.

До этого, 26 августа, кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами призвал Маска стать его советником в Белом доме. По словам политика, в новой администрации президента США должны работать люди «с чистым, ясным взглядом», таким он считает Маска.

7 декабря стало известно, что сына президента США Хантера Байдена обвинили по девяти пунктам неуплаты налогов в период с 2016 по 2020 год. В обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии было сказано, обвиняемый потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».