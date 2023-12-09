Стратегический запас нефти в США упал до минимума за последние 30 лет

Низкий уровень запасов нефти США может стоить Байдену кресла президента. Глава Ассоциации нефтегазовой промышленности Тим Стюарт сообщил телеканалу Fox News, что стратегический резерв страны упал до минимума за последние 30 лет. По его данным, миллионы баррелей высвободили, чтобы сбить цены на топливо. За год администрация Байдена потратила более 40% резервов, передает телеканал «Известия». Нефтяные интервенции отчасти сработали — бензин подешевел, отметил глава Ассоциации нефтегазовой промышленности США. Однако тем самым Байден «разбазарил» запасы ради высоких рейтингов, заявил Стюарт. По его мнению, благополучно пройти избирательный цикл у президента вряд ли получится, поскольку теперь стратегический резерв нефти придется пополнять. В нынешней ситуации восстановить запасы США будет проблематично, констатирует собеседник Fox News. Главным образом это связано с тем, что с нынешним уровнем цен покупка нефти будет очень затратной. Кроме того, по мнению Стюарта, рынок вскоре ощутит эффект от сокращения добычи ОПЕК+.

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