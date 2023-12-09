Посол Ирана предрек большой скачок в отношениях с Россией

В отношениях России и Ирана в ближайшие два-три года произойдет большой скачок. Об этом 9 декабря заявил посол республики Казем Джалали, отметив, что условия для этого создаются, а препятствия сокращаются.

«Мы стремимся, чтобы наши бизнесмены познакомились с новой экономической атмосферой России, и, учитывая предпринятые шаги, я прогнозирую, что в течение ближайших двух-трех лет в отношениях между двумя странами произойдет большой скачок», — цитирует его агентство Nour News.

Дипломат отметил, что в последние два года состоялось беспрецедентное количество поездок бизнесменов и экономистов между двумя странами, сколько до этого никогда не было за весь предыдущий период истории взаимоотношений, добавляет «Газета.Ru».

Джалали подчеркнул, что создавшиеся современные условия в мире выдвигают новые требования, поэтому действовать нужно более активно.

Ранее, 7 декабря, в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахима Раиси. Лидеры обсудили как отношения двух стран, так и вопросы международной проблематики, встреча длилась более пяти часов.

В ходе встречи с Раиси президент РФ подчеркнул, что товарооборот России и Ирана достиг почти $5 млрд и только за прошлый год вырос на 20%. Отношения между государствами развиваются очень хорошо, продолжается сотрудничество в сфере энергетики и образования, отметил Путин.

22 сентября на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом. Они подтвердили настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее наращивание политического диалога на различных уровнях и взаимовыгодного сотрудничества во всех областях, представляющих обоюдный интерес.