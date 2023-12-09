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Захарова высмеяла просьбу Зеленской к Западу о помощи Украине

Захарова: Киеву нужна помощь, а то бутики на Западе заждались постоянных клиентов
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 декабря поиронизировала над заявлением супруги президента Украины Елены Зеленской, которая попросила западные страны не прекращать поддерживать Киев.

«А то брендовые бутики в преддверии зимних праздников заждались своих постоянных клиентов с Украины», — предположила дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее 9 декабря Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. В интервью телеканалу Би-би-си она отметила, что в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать».

Самообман и воровство: Запад меняет свое отношение к Зеленскому
Украинского президента начали ругать американские СМИ

В октябре американское издание The Nation сообщало, что жена президента Украины Владимира Зеленского потратила более $1,1 млн на прогулку по магазинам в Нью-Йорке, находясь вместе с мужем в США, пока тот выступал с личным обращением к Генеральной Ассамблее ООН.

До этого, в сентябре 2022 года, читатели британской газеты Daily Mail жестко отреагировали на высказывания Зеленской по поводу частых жалоб жителей Великобритании на существенный рост цен за коммунальные услуги. Первая леди Украины заявила, что «цены в Украине тоже растут», но «вдобавок гибнут люди». Один из подписчиков отметил, что гражданке, которая «сидит в дизайнерской одежде, не стоит беспокоиться о центах британских граждан».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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