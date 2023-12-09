Полиция проверяет сообщение о подозрительной посылке в доме на юге Москвы
Под дверьми квартиры на Шаболовской улице на юге Москвы нашли подозрительную посылку. В настоящее время дом оцепили сотрудники МЧС и полиция.
«Известия» 9 декабря публикуют кадры с места событий.
По данным источника «Известий», жильцы дома обратили внимание на неизвестного человека в костюме Деда Мороза, который оставил подозрительный пакет возле одной из квартир. По словам соседей, ранее в ней проживал военный корреспондент.
Предварительно сообщается, что в коробке была обнаружена крыса.
В настоящее время оцепление снято.
В апреле текущего года в Москве сотрудники полиции оцепили отделение СДЭК из-за посылки, в которой была статуэтка. Тогда проверка не выявила ничего опасного.