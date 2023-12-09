Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин назвал подвиги героев Отечества неотъемлемой частью национальной истории
Мир
Трамп впервые обошел Байдена в предвыборных рейтингах
Мир
Шольц назвал помощь Украине «финансовым вызовом» для Германии
Общество
МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве 10 и 11 декабря
Мир
В США назвали ВПК РФ поводом для Вашингтона и Киева пойти на переговоры
Политика
Путин обсудил по телефону с президентом Египта ситуацию в секторе Газа
Общество
В Москве задержан подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии
Политика
Собрание инициативной группы избирателей Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»
Мир
В США назвали Байдена виновником возможного прекращения помощи Украине
Общество
Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы в учреждении
Мир
Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США
Культура
РЕН ТВ и Пятый канал завоевали ТЭФИ в нескольких номинациях
Мир
Глава минздрава ФРГ оказал первую помощь делегату на партийном съезде
Общество
Семьи пострадавших при стрельбе в школе Брянска получат до 500 тыс. рублей
Мир
В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ

В Германии чиновник пять лет не работал и получил зарплату в €350 тыс.

0
Фото: Global Look Press/dpa/Monika Skolimowska
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии сотрудник администрации общины Бетцдорф-Гебхардсхайн на западе страны получил €350 тыс. за пять лет, не выполнив за данный период никакой работы. Об этом 9 декабря сообщила газета Bild в своем русскоязычном Telegram-канале.

По информации издания, речь об ответственном за строительство и планирование, который должен был работать из дома по запросу от властей. В течение пяти лет ни одного подобного запроса так и не поступило, однако чиновник ежегодно получал оклад в €70 тыс.

В данный момент надзорные органы ведут расследование. Указанную должность пятью годами ранее ввел местный бургомистр, и, согласно одной из версий, пост мог стать его «подарком» госслужащему.

В случае подтверждения этой версии бургомистру придется возместить ущерб, отмечают журналисты. При этом чиновнику, который занимал спорную должность, санкции не грозят, поскольку он соблюдал возложенные на него обязанности.

До этого, 1 декабря, из конгресса США исключили за коррупцию республиканца Джорджа Сантоса. По данным телеканала CNBC, расследование в отношении политика проводилось давно и было опубликовано еще в середине ноября. Комиссия под руководством Республиканской партии пришла к выводу, что Сантос воровал средства из фондов своей избирательной кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023