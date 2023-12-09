В Германии чиновник пять лет не работал и получил зарплату в €350 тыс.

В Германии сотрудник администрации общины Бетцдорф-Гебхардсхайн на западе страны получил €350 тыс. за пять лет, не выполнив за данный период никакой работы. Об этом 9 декабря сообщила газета Bild в своем русскоязычном Telegram-канале.

По информации издания, речь об ответственном за строительство и планирование, который должен был работать из дома по запросу от властей. В течение пяти лет ни одного подобного запроса так и не поступило, однако чиновник ежегодно получал оклад в €70 тыс.

В данный момент надзорные органы ведут расследование. Указанную должность пятью годами ранее ввел местный бургомистр, и, согласно одной из версий, пост мог стать его «подарком» госслужащему.

В случае подтверждения этой версии бургомистру придется возместить ущерб, отмечают журналисты. При этом чиновнику, который занимал спорную должность, санкции не грозят, поскольку он соблюдал возложенные на него обязанности.

До этого, 1 декабря, из конгресса США исключили за коррупцию республиканца Джорджа Сантоса. По данным телеканала CNBC, расследование в отношении политика проводилось давно и было опубликовано еще в середине ноября. Комиссия под руководством Республиканской партии пришла к выводу, что Сантос воровал средства из фондов своей избирательной кампании и тратил деньги доноров на покупки в таких местах, как Ferragamo и Hermès, на инъекции ботокса и посещение сайта для взрослых.