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Глава минздрава ФРГ оказал первую помощь делегату на партийном съезде

Bild: министр в Германии оказал первую помощь делегату на партийном съезде
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), когда тому резко стало плохо, сообщило издание Bild 9 декабря.

Сообщается, что в начале партийной конференции СДПГ, которая проходила 8 декабря, один из 600 делегатов почувствовал приступ слабости и упал на пол в холле конференц-зала.

Очевидцы позвали спасателя. К мужчине немедленно поспешили дежурящие на съезде врачи. Оказалось, что у него резко упало артериальное давление. На помощь пострадавшему пришел и 60-летний Карл Лаутербах — министр здравоохранения Германии и дипломированный врач.

«Я помог стабилизировать кровообращение, всё прошло хорошо», — сказал министр изданию.

Пострадавшего в инвалидной коляске доставили в процедурный кабинет, где ему провели осмотр и оказали помощь. Делегату значительно полегчало, он смог продолжить участие в съезде. Сообщается, что весь инцидент был исчерпан менее чем за полчаса.

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