Глава минздрава ФРГ оказал первую помощь делегату на партийном съезде

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), когда тому резко стало плохо, сообщило издание Bild 9 декабря.

Сообщается, что в начале партийной конференции СДПГ, которая проходила 8 декабря, один из 600 делегатов почувствовал приступ слабости и упал на пол в холле конференц-зала.

Очевидцы позвали спасателя. К мужчине немедленно поспешили дежурящие на съезде врачи. Оказалось, что у него резко упало артериальное давление. На помощь пострадавшему пришел и 60-летний Карл Лаутербах — министр здравоохранения Германии и дипломированный врач.

«Я помог стабилизировать кровообращение, всё прошло хорошо», — сказал министр изданию.

Пострадавшего в инвалидной коляске доставили в процедурный кабинет, где ему провели осмотр и оказали помощь. Делегату значительно полегчало, он смог продолжить участие в съезде. Сообщается, что весь инцидент был исчерпан менее чем за полчаса.

3 декабря американский актер, звезда сериала «Сверхъестественное» Марк Шеппард сообщил, что перенес шесть инфарктов, но был спасен врачами. По словам артиста, он потерял сознание и упал на кухне. Очнулся 59-летний актер в реанимации медцентра. По данным медиков, у пациента произошла полная закупорка левой передней нисходящей артерии, что и вызвало серию инфарктов. Сейчас актера уже готовят к выписке из больницы.