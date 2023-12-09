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Жителей Казахстана по ошибке предупредили о морозах в -380 градусов

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Жители северной части Казахстана по ошибке получили сообщение о морозах в -380 градусов. Об этом 9 декабря сообщает «РИА Новости».

Инцидент произошел накануне, 8 декабря. Информация была отправлена тем, кто пользуется услугами мобильного оператора Tele2.

«8 декабря 2023 года на территории СКО (Северо-Казахстанской области. — Ред.) сильный мороз до -380 градусов. Отмена занятий 0-11 классы», — говорилось в рассылке для абонентов.

После этого жители северной части республики начали активно публиковать в соцсетях скриншоты этого сообщения. Некоторые в шутку заявили, что им всё равно придется идти на работу в «морозный апокалипсис».

В пресс-службе Tele2 объяснили агентству, что во время рассылки сообщения произошел технический сбой. Так, символ градуса был заменен на ноль. Там отметили, что всем абонентам региона была отправлена исправленная рассылка, пишет «Газета.Ru».

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Ранее в этот день в главке МЧС России по Москве предупредили об аномальных морозах 9 и 10 декабря в столице. В ведомстве сообщили, что ожидается среднесуточная температура воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы. Жителей и гостей города призываются одеваться теплее, а также не оголять на улице лицо, пальцы и щиколотки.

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