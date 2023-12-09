Карта спецоперации на Украине 9 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 декабря можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки средствами ПВО было уничтожено 11 украинских БПЛА. Кроме того, российские военные нанесли удар по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Ольха», «Град» и оперативно-тактических ракет «Гром». Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Все назначенные объекты были поражены.

Также на херсонском направлении потери противника составили до 50 военнослужащих и три автомобиля, на купянском направлении потери противника составили до 105 военнослужащих, три автомобиля и САУ «Гвоздика», на южнодонецком направлении потери ВСУ составили до 80 бойцов и два автомобиля.

На запорожском направлении потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, а также САУ «Гвоздика».

На донецком направлении потери противника составили до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также орудие Д-30.