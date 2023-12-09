Украинские военнослужащие под Артемовском (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике стараются избегать стрелковых боев и часто сдаются в плен или отступают, когда российские штурмовики подступают к ним ближе. Об этом рассказал 9 декабря один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса.

По словам командира с позывным Ламбер, бывает, что противник сдается на своем участке, но зачастую это происходит уже в ходе боя, когда шансов практически не остается.

В то же время командир одного из штурмовых отрядов бригады с позывным Чибилия отметил, что отдельные украинские военнослужащие проявляют стойкость и «бьются до конца».

Сообщается, что в настоящее время подразделения добровольческого штурмового корпуса, в том числе и бригада «Север V», осуществляют наступление в районе Богдановки западнее Артемовска. За последние несколько дней российские войска продвинулись вперед примерно на 1,5 км. В первый день продвижения военнослужащие РФ взяли в плен девять украинских боевиков.

Ранее, 8 декабря военные ВС РФ продемонстрировали слаженную работу на артемовском направлении. Военнослужащие показали, что продолжают уничтожать боевиков ВСУ. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага. По словам корреспондента, как разведка, так и артиллерия ВС России демонстрируют грамотную и слаженную работу. На кадрах также виден момент подготовки военнослужащими ВС РФ перехвата запущенного противником беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.