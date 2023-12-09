Возможности российского военно-промышленного комплекса (ВПК) заставят пойти США и Украину на переговоры. Об этом 8 декабря сообщил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис на YouTube-канале Stephen Gardner.

Он отметил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалилось, а еще одно не станет успешным, так как войска России стали «еще сильнее, чем раньше».

«У них (армии РФ. — Ред.) есть промышленные возможности, чтобы производить больше (вооружений. — Ред.). Украине и США надо добиться какого-то урегулирования путем переговоров», — сказал Дэвис.

Согласно его мнению, Киев не сможет победить вне зависимости от объемов финансовой помощи Вашингтона. Дэвис подчеркнул, что помощь США Украине только продлит конфликт.

1 декабря украинский лидер Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Россией. За день до этого он посетовал, что Киев «выпал из фокуса внимания мировой общественности».

27 ноября заместитель украинского министра юстиции Ирина Мудра заявила, что Украина не пойдет на мирное соглашение с РФ без выплаты репараций. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение будет обуславливаться выплатой репараций, то для России переговорный процесс не может начаться.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Так, 22 ноября, он указал, что в это же время Украина публично выступила против диалога с Россией. Путин напомнил, что Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.