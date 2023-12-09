Политолог отметил желание граждан видеть Путина кандидатом на выборах президента

Представители народа хотят, чтобы Владимир Путин стал кандидатом на выборах президента в 2024 году. Об этом заявил 9 декабря политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с «Известиями».

Так, он прокомментировал состоявшееся ранее в этот день в Москве первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. В нее войдут члены Народного фронта и партии «Единая Россия».

«Мы с вами видим, что, по сути, представители общества, то есть представители народа хотят, что Владимир Путин стал кандидатом в президенты», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что российский лидер для народа представляется значимым выбором. Кроме того, Асафов обратил внимание на то, что люди видят в нем лидера, который способен обеспечить безопасность государства и его суверенитет.

Ранее в этот день председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков уточнил, что собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина на президентские выборы пройдет 16 декабря в киноконцертном зале «Зарядье».

В свою очередь, секретарь генсовета Андрей Турчак «Единой Россия» сообщил, что партия совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) займутся организацией выдвижения российского лидера на предстоящих президентских выборах.

О намерении участвовать в грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Так Путин ответил на просьбу Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога, в свою очередь, отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Центральной избирательной комиссией (ЦИК) утверждено трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.