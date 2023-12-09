Артем Жога рассказал о волнении при вопросе Путину о выдвижении на выборы

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР), Герой ДНР Артем Жога рассказал «Известиям» о своем вопросе про выборы президенту России Владимиру Путину 9 декабря.

«Вы видели, какое было мое волнение, что я там начал подтраивать и даже забыл, как слово надо произносить. Понятно, что, во-первых, сама обстановка торжественная, гордость за ребят, которых награждали героями. <...> И сама обстановка, и окружение Героев РФ, наверное, дала мне силы. Я поборол свое волнение и все-таки решился на этот вопрос», — заявил Герой ДНР.

Жога рассказал, что он поборол свое волнение и все таки решился на «очень животрепещущий вопрос, который интересовал многих».

«Я очень рад, что Владимир Владимирович будет баллотироваться и пойдет на выборы», — отметил Жога.

8 декабря Владимир Путин сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ. Об этом российский лидер заявил после вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле. Жога сообщил журналистам, что российский лидер будет выдвигаться на новый срок, так как «именно сегодня нужно быть с народом». Он рассказал, что задать вопрос президенту о выборах его подтолкнуло в том числе и то, что Совет Федерации уже назначил дату их проведения.

8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ, отмечала глава комиссии Элла Памфилова.

Согласно опросам, проголосовать на выборах намерены не менее 78% россиян. Как отмечала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, результаты предстоящих выборов определят то, как страна будет реагировать на ключевые вызовы.

15 ноября Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о внешнем и внутреннем воздействиях, а также о давлении на избирательный процесс.