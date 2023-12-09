Ковальчук указал на глубокое осознание Путиным роли науки в развитии страны

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук поддержал решение российского лидера Владимира Путина выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах. В беседе с «Известиями» в субботу, 9 декабря, он указал на глубокое осознание главой российского государства роли науки в развитии страны и общества.

«Я, как представитель научно-образовательной среды, с особым пониманием и гордостью, я бы сказал, с радостью поддерживаю это решение», сказал Ковальчук.

Он напомнил о том, что практически уничтоженная на рубеже девяностых-двухтысячных годов российская наука, начала снова развиваться благодаря пониманию Путиным особой важности поддержки этой сферы.

«Сегодня мы опять — одна из крупнейших научных держав, и это всё произошло благодаря Путину. <…> Потому что это всего политическое решение — поддержка науки — и оно зависит от лидера, и президент прекрасно с этим справился», — указал глава президент.

Он напомнил слова российского лидера о том, что наука является важнейшим ресурсом для социально-экономического развития и основой национальной безопасности и технологического суверенитета страны.

«Это глубокое осознание роли науки в развитии общества и государства», — отметил Ковальчук.

Ранее в этот день секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак сообщил, что ЕР совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) займется организацией выдвижения Путина на предстоящих выборах.

О намерении участвовать в грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил 8 декабря после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Так он ответил на просьбу председателя Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога, в свою очередь, отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

В тот же день же Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.