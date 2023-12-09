Появились кадры рейда украинских военкомов в оздоровительный комплекс «Косино» в селе Косонь Закарпатской области Украины. На ролике, опубликованном изданием «Страна.ua» 9 декабря в Telegram-канале, видно, как военные вытащили наполовину раздетых людей из саун и массажных кабинетов.

Отмечается, что инцидент произошел 7 декабря. Десятки людей в военной форме и в балаклавах с автоматами ворвались на территорию санатория, чтобы раздать повестки мужчинам. Издание указывает, что несколько человек получили телесные повреждения, включая адвоката санатория, а ряд людей увезли в неизвестном направлении.

«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила», — цитирует издание заявление администрации санатория.

Оздоровительный комплекс обвинил военкомов в хамском и пренебрежительном отношении к людям. Сотрудники санатория обратились в полицию с заявлением о превышении полномочий.

Ранее, 3 декабря, в Киеве около городской администрации прошел очередной митинг с требованием вернуть домой срочников и мобилизованных, которые находятся на фронте с начала конфликта. Родственники военнопленных также требуют возобновить обмен пленными.

Кроме того, в тот же день на Украине набрала необходимые 25 тыс. голосов петиция о мобилизации украинских депутатов и чиновников, которую после этого должен рассмотреть президент страны Владимир Зеленский.

Военное положение действует на Украине с февраля 2022 года, тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны. Летом текущего года власти страны расширили список граждан, подлежащих мобилизации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.