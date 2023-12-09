FT сообщила об угрозе срыва доставки товаров в Суэцком и Панамском каналах

Доставка товаров по всему миру перед празднованием католического Рождества может быть сорвана из-за проблем в Суэцком и Панамском каналах. Об этом 8 декабря написала газета Financial Times.

Издание уточняет, что в Панамском канале существенно снизилась пропускная способность вследствие обмеления питающего его озера Гатун из-за засухи, сильнейшей с 1950-го. В Суэцком — проблемой для доставки товаров являются нападения на суда йеменских хуситов.

«Есть товары, которые просто не успеют прибыть к этому Рождеству», — заявил гендиректор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе.

По его словам, из-за проблем в Панамском канале могут произойти задержки с поставками бытовой электроники, например техники Apple, а также с закупками рождественских украшений. Форджионе подчеркнул, что, если не решить проблемы в Суэцком и Панамском каналах, они продолжатся и в 2024 году.

Неназванный европейский трейдер в беседе с газетой также отметил, что из-за трудностей тарифы на доставку могут вырасти.

Ранее, 3 декабря, йеменские повстанцы из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) с помощью беспилотников атаковали британское торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе, атаку отразили военные корабли США и Израиля. Отмечается, что это произошло после того, как управление морских торговых операций Великобритании заявило, что получило сообщения об активности дронов и возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

До этого, 26 ноября, издание The Atlas News со ссылкой на информационно-аналитическую фирму Ambrey сообщало о захвате нефтяного танкера Central Park, связанного с Израилем, у побережья Йемена. Компания заявила, что якобы поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы ранее угрожали атаковать танкер, если он не направится в порт Ходейда.

В свою очередь, 5 декабря в иранском МИДе отвергли обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. В министерстве отметили, что группы сопротивления в этом регионе не подчиняются приказам Ирана.