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Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США

Госдеп США призвал Ирак наказать виновных в обстреле американского посольства
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Фото: ТАСС/EPA/MURTAJA LATEEF
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Вашингтон осуждает обстрел посольства США в Ираке и призывает расследовать инцидент. Об этом говорится в заявлении официального представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном в субботу, 9 декабря.

Накануне агентство Shafaq News сообщило, что окрестности посольства США в особо охраняемой «зеленой зоне» в Багдаде подверглись ракетному обстрелу.

«Призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности», — сказано в заявлении.

Отмечается, что руководство США решительно осуждает подобные ракетные удары.

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18 октября сообщалось, что в посольства Израиля и США в Аргентине поступили сообщения о якобы заложенных бомбах. Полиция провела проверку в обоих зданиях и не обнаружила взрывчатку. В отношении угроз ведется расследование.

Месяцем ранее здание посольства США в Ливане было обстреляно неизвестными из внедорожника Nissan Pathfinder. Огонь велся из автомата. В результате был поврежден военный автомобиль охраны, стоявший на улице у ограды. Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии в районе Авкар и затем продолжили движение по шоссе. Пострадавших среди сотрудников не было.

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