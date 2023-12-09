Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США

Вашингтон осуждает обстрел посольства США в Ираке и призывает расследовать инцидент. Об этом говорится в заявлении официального представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном в субботу, 9 декабря.

Накануне агентство Shafaq News сообщило, что окрестности посольства США в особо охраняемой «зеленой зоне» в Багдаде подверглись ракетному обстрелу.

«Призываем иракские силы безопасности незамедлительно провести расследование, арестовать виновных в этих атаках и привлечь их к ответственности», — сказано в заявлении.

Отмечается, что руководство США решительно осуждает подобные ракетные удары.

18 октября сообщалось, что в посольства Израиля и США в Аргентине поступили сообщения о якобы заложенных бомбах. Полиция провела проверку в обоих зданиях и не обнаружила взрывчатку. В отношении угроз ведется расследование.

Месяцем ранее здание посольства США в Ливане было обстреляно неизвестными из внедорожника Nissan Pathfinder. Огонь велся из автомата. В результате был поврежден военный автомобиль охраны, стоявший на улице у ограды. Находившиеся в джипе дали автоматную очередь в сторону здания дипмиссии в районе Авкар и затем продолжили движение по шоссе. Пострадавших среди сотрудников не было.