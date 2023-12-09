Краснов пообещал «короткий разговор» с чиновниками за ценные бумаги за рубежом

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о наличии фактов несоблюдения российскими чиновниками антикоррупционных запретов и ограничений. В беседе с RT 9 декабря он пообещал «короткий разговор» с нарушителями.

«К сожалению, запреты нарушают. Не могу сказать, что повсеместно, но такие факты прокурорами выявляются и пресекаются», — сказал Краснов.

По словам генпрокурора России, нередко происходит конфликт интересов на службе, когда сотрудники оказывают преференции близким лицам благодаря своим полномочиям.

«Однако особый акцент я бы хотел сделать на запрете владения или пользования иностранными финансовыми инструментами, нарушение которого влечет увольнение тех должностных лиц, на которых он распространяется», — уточнил Краснов.

Он подчеркнул, что эта мера оправданна, в первую очередь исходя из соображений национальной безопасности.

Генпрокурор РФ подчеркнул, что материальная зависимость чиновников от иностранных структур недопустима, и указал, что у ведомства «с нарушителями разговор короткий».

Краснов также сообщил, что за девять месяцев 2023 года в стране у коррупционеров было изъято имущество на 220 млрд рублей. По его словам, по решениям судов фактически в доход государства поступило уже 3 472 объекта, а в денежном эквиваленте — более 120 млрд рублей.

Кроме того, Краснов добавил, что Генпрокуратура активно продвигается в вопросах обнаружения нетрудовых доходов, которые спрятаны в цифровых активах. Он рассказал, что в настоящее время механизм получения ведомством сведений об операциях с криптовалютой еще формируется, однако задачи по выявлению таких сбережений уже решаются.

В декабре прошлого года Краснов заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в России за 2022 год составил 37,6 млрд рублей. По его словам, впервые за последние годы стоимость имущества и ценностей, изъятых у фигурантов уголовных дел о коррупции, превысила размер причиненного ущерба.

Тогда председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2022 году ведомство привлекло к уголовной ответственности 60 чиновников за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе. Помимо этого, еще 250 человек были привлечены к ответственности за преступления в сфере госконтрактов и госзакупок.