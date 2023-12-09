Решиться или нет?

Международный олимпийский комитет не стал слишком уж тянуть и решил пустить российских нейтральных спортсменов на Игры 2024 года в Париж — сообщение об это появилось на официальном сайте МОК 8 декабря. Да, с жесткими и, само собой, несправедливыми ограничениями, да, далеко не всех, но все же дверь или, если хотите, окно в Париж приоткрылись.

Стало ли от этого проще российским спортсменам? Скорее только сложнее. Поскольку сразу возникла масса вопросов с нашей стороны. Бойкотировать эти Игры или нет? Что может ждать во Франции квалифицировавшихся спортсменов из России? Как отнесется наше общество к атлетам, которые согласятся на столь жесткие критерии? Да и, в конце концов, за чей счет банкет? Ведь ОКР сейчас не имеет права финансировать поездку наших спортсменов на Игры, так как его членство в МОК приостановлено.

Понятно, что МОК вертится как уж на сковородке. Можно не сомневаться: даже это совершенно драконовское решение (отсутствие команд, тщательные проверки нейтральности и т.д.) далось Томасу Баху крайне нелегко. Ведь радикально настроенные западные СМИ наверняка устроят Международному олимпийскому комитету основательную головомойку, обильно цитируя недовольных во главе с украинскими спортивными и не очень чиновниками, а также атлетами.

В такой ситуации допуск на Игры-2024 россиян, если, конечно, в МОК не пойдут на попятную, уже можно счесть относительно храбрым поступком. Неудивительно, что там не стали ждать до марта, как первоначально предполагалось. Во-первых, международные спортивные федерации настойчиво попросили как можно раньше определиться с правилами игры, то есть с олимпийской квалификацией, которая в случае исключения россиян в последний или предпоследний момент в ряде видов грозила обернуться хаосом. Во-вторых, сейчас подобные новости воспринимаются на Западе не так остро — даже противники России больше увлечены предстоящим Рождеством, что должно чуть снизить градус напряженности. По крайней мере, в марте информационный шум наверняка был бы больше.

Но самый главный вопрос для российского спорта прямо сейчас: «Что делать?». Мнения, само собой, могут быть полярными от «ни в коем случае нельзя унижаться» до «не надо разрушать олимпийскую мечту тех, кто пахал ради нее всю жизнь». Истина, как водится, где-то посередине. А значит, в вопросе выступления на Играх нет черного или белого, только полутона. И в такой ситуации на государственном уровне точно не стоит запрещать спортсменам поездку в Париж, под угрозой лишения стипендий, ставок и прочих санкций. Не следует уподобляться противоположной стороне, надо позволить спортсменам самим решать свою судьбу.

Можно точно сказать, что олимпийский шанс получат не восемь россиян (столько квалифицировалось сейчас), а значительно больше. Как минимум несколько десятков, ведь отборы практически везде еще идут. Не стоит пенять тем, кто решится ехать, на необходимость солидарности с игровиками, легкоатлетами — теми, кому Олимпиада не светит ни при каких условиях. Ведь при наличии похожих, пусть и не столь масштабных фильтров отбора к Рио-2016, Пхенчхану-2018 и Токио-2021 россияне в этих Играх участвовали. И, кстати, выигрывали.

Другое дело, что сейчас ситуация все же гораздо жестче. Значит, сами потенциальные олимпийцы должны понимать: на них наверняка будет серьезное давление в Париже и обрушится волна критики как минимум от части российского общества. Кто-то в случае участия в Олимпиаде назовет их предателями, да и на премии от государства не стоит рассчитывать. И даже если спортсмены вернутся с победами, далеко не факт, что они будут восприниматься как герои, а не как конформисты.

Но в том-то и дело, что это наверняка понимают и сами спортсмены. Именно они должны взвесить все за и против и взять на себя ответственность за решение — выступать как «нейтральные» атлеты в Париже или отказаться и спокойно готовиться к Играм дружбы.

Да, это испытание. Да, выбор очень непростой и даже несправедливый. Но спортсмены должны его сделать. Им надо позволить взять ответственность на себя.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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