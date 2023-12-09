Дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в Челябинской области

Уголовное дело возбуждено после гибели двух детей при пожаре в доме в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Аэропорт-2» в Челябинской области. Об этом 9 декабря сообщает СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — сказано в Telegram-канале ведомства.

В СК России указали, что пожар произошел из-за короткого замыкания обогревающего электрического прибора. В погибли дети 2019 и 2021 годов рождения. Еще трое человек с ожогами, один из которых восьмилетний ребенок, были госпитализированы.

О пожаре в доме СНТ «Аэропорт-2» в Челябинской области сообщалось ранее в этот день. В МЧС России отметили, что в результате возгорания пострадали родители погибших детей. Пожар был ликвидирован.