В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей на пожаре

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих малолетних детей на пожаре

2023-12-09T10:52:48+03:00

2023-12-09T10:52:48+03:00

2023-12-09T10:52:48+03:00

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