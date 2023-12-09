Концерт в честь 24-летия договора о Союзном государстве прошел в Минске

На сцене Минского Большого театра состоялся концерт, посвященный 24-ой годовщине подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов побывал на мероприятии и в субботу, 9 декабря, рассказывает, какие произведения прозвучали в Минске в честь этой памятной даты.

В начале в исполнении народного артиста России Сергея Ролдугина и симфонического оркестра прозвучал «Восточный танец» Сергея Рахманинова. Композитор Алексей Орловецкий сделал переложение этого сочинения для виолончели специально для Ролдугина.

Вместе с ним на сцену вышли молодые виртуозы, лауреаты конкурса имени Чайковского. Как рассказала лауреат конкурса из Белоруссии Альбма Тонких, выступить в стенах главного театра ее страны — теперь уже сбывшаяся мечта и сданный перед зрителем экзамен.

Скрипач Равиль Ислямов, исполнивший концертную фантазию на темы из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс», рассказал в свою очередь, что всего рад выступать на белорусской сцене.

«Я всегда очень рад посетить Белоруссию, потому что меня здесь очень тепло встречают», — признался он.

На концерте присутствовал государственный секретарь Союзного государств Дмитрий Мезенцев, который отметил важность подобных культурных мероприятий, посвященных подписанию договора между Москвой и Минском.

«Мы вместе, и у нас одно союзное пространство в рамках единого географического, политического и культурного пространства, что сегодня подтверждает этот вечер. От Бреста до Владивостока», — сказал он.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

В 2021 году страны одобрили 28 интеграционных отраслевых программ — в частности, мероприятия по сближению макроэномической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, макропруденциальному регулированию и др.

В ноябре текущего года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии. В свою очередь, замглавы белорусского ведомства Алеся Абраменко отметила, что из запланированных 993 мероприятий было проведено 880.

В том же месяце Мезенцев в ходе выступления на «Примаковских чтениях» отметил, что Россия и Белоруссия будут всё больше углублять интеграцию в разного рода направлениях.