Bloomberg сообщило о конце бума популярности люксовых швейцарских часов

Рекордный за всю историю всплеск популярности швейцарских часов класса люкс в мире подходит к концу. Об этом сообщило агентство Bloomberg 8 декабря.

«В течение трех лет к этой отрасли наблюдался всплеск интереса, который начался во время пандемии, когда богатые и обеспеченные потребители, застрявшие дома, начали с повышенным вниманием проявлять интерес к роскошным механическим наручным часов от знаковых швейцарских брендов. Этот бум подходит к концу», — отмечается в материале.

Как указали авторы статьи, за это время экспорт швейцарских часов вырос до рекордного уровня — почти $28,5 млрд в 2022 году. Но в настоящее время «многочисленные факторы давления» на эту отрасль, как указывается, «берут свое». В частности, более высокие процентные ставки и неустойчивый экономический рост прекратили ажиотаж к такой роскоши.

«Производители часов наблюдают снижение спроса в последние месяцы, при этом цены на них на вторичных рынках упали. А руководители – от ведущих исторических брендов до выскочек, преуспевших во время недавнего безумия — начали признавать, что ситуация быстро ухудшается», — отметило агентство.

В середине ноябре сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково таможенники обнаружили на руке россиянки, прилетевшей из США транзитом через Турцию, незадекларированные швейцарские часы Patek Philippe стоимостью почти 6 млн рублей. Россиянка объяснила, что это подарок супруга, а также отметила, что не знала о необходимости декларирования изделия.

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