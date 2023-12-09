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В Чехии предсказали быстрый отказ украинцев от национализма после завершения СВО

Parlamentní listy: украинцы быстро забудут о национализме после конфликта
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
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Жители Украины с легкостью забудут о поддержке националистических идей и раскаются в своих ошибках после завершения украинского конфликта. На это указал чешский политический обозреватель Штепан Котрба в беседе с газетой Parlamentní listy, опубликованной 7 декабря.

По его мнению, на Украине через 20 лет никто не пожалеет о смерти поклонников лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры, которых в настоящее время немало в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Может, даже их выжившие родственники. Я даже допускаю, что им будет стыдно, что их так удалось обмануть», — подчеркнул аналитик.

Он добавил также, что как на Украине, так и на Западе к настоящему моменту уже мало кто сомневается, что киевскому режиму нечего противопоставить оружейному и экономическому превосходству России.

«Даже последний дурак на Западе уже понял, что Киеву нечего противопоставить российскому оружейному и экономическому превосходству. А ведь Россия даже не послала на фронт всех своих солдат и всю технику», — отметил Котрба.

Он также указал на то, что российская армия бережно относится к мирному населению Украины, что поспособствует позитивному отношению к России после завершения специальной военной операции (СВО).

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Ранее, в конце ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на расцвет нацистских настроений на Украине после силового переворота в 2014 году. По его словам, свержение тогда в Киеве легитимной власти принесло расцвет сначала ультранационалистических, а потом и откровенно нацистских настроений.

Говоря о распространении националистических идей на Украине, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в сентябре назвала эту страну печальным примером культурной деградации. Она указала, что там в настоящее время оскверняются древние православные святыни, демонтируются памятники великим деятелям прошлого, а также целенаправленно искажается собственная история, а «палачи и предатели возвеличиваются».

Тогда же политолог Алексей Кочетков в беседе с «Известиями» указал, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный в первую очередь с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов в годы Второй мировой войны.

О национализме на Украине также неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Так, 5 сентября российский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прикрывает героизацию нацизма. Путин добавил, что Зеленского, являющегося этническим евреем, поставили западные страны, чтобы прикрыть античеловеческую сущность киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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