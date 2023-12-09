Премьер Японии заявил о желании найти способ отказа мира от ядерного оружия

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы придумать способ отказа мира от ядерного оружия. Об этом 9 декабря он сообщил на конференции в Нагасаки.

«Я хотел бы подумать о конкретном пути к общему идеалу мира, свободного от ядерного оружия», — передает 47 News его слова.

Еще 6 августа Кисида заявил, что серьезные международные разногласия отдаляют момент полного отказа от ядерного оружия. При этом он призвал не забывать о важности этой цели и приложить больше усилий для ее достижения. По словам японского премьер-министра, Токио привержен трем принципам: не иметь, не производить и не ввозить ядерное оружие.

В тот день жители Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки. Церемония по случаю 78-й годовщины трагедии прошла в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы. На мероприятии присутствовали выжившие после удара, родственники погибших, а также премьер-министр и послы порядка 110 стран, в том числе дипломаты из США и Украины.

Там же было зачитано послание Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором тот назвал ядерное разоружение главной целью международной организации.

В августе 1945 года пилоты ВВС США сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». По разным оценкам в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это число возросло до 140 тыс. Каждый год список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших бомбардировки. За прошедший год в него было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Общее число жертв к настоящему времени превышает 350 тыс. человек.