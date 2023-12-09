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В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ

The National Interest: Япония должна стать ядерной державой для сдерживания РФ
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Япония должна стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Такое заявление 8 декабря сделал бывший редактор The New York Times Барри Гевен в статье для американского журнала The National Interest.

«Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится роскошью, которую она не может себе позволить. <…> Япония должна разработать ядерное оружие», — считает автор статьи.

Гевен выразил мнение о том, что возвращение Соединенных Штатов к своим «традициям изоляционизма» должно заставить власти Японии задуматься о собственном ядерном оружии для замены американского «зонтика». По его мнению, Токио не может рассчитывать на то, что Вашингтон согласится поставить под угрозу свои города ради защиты союзников.

Обозреватель предположил, что Япония сможет использовать ядерное оружие для «сдерживания» своих соседей: Китая, КНДР и России. Кроме того, он напомнил, что Токио не согласен с суверенитетом Москвы над четырьмя островами Курильской гряды.

«Если и есть убедительный аргумент против того, чтобы Япония обзавелась ядерным оружием, то он касается возможности его распространения. В частности, если Токио станет ядерным, Сеул, скорее всего, сделает то же самое. Это, вероятно, самое мощное возражение против ядерной программы», — добавил Гевен.

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Ранее, 7 декабря, российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон потерял связь с реальностью, ведя рассуждения о вероятности прямого столкновения армии России и США. Он подчеркнул, что подобная риторика недопустима для ядерной державы.

Заявление об уверенности атаки России на страны НАТО после победы в специальной военной операции президент США Джо Байден сделал во время специального обращения, в котором он призывал конгресс выделить дополнительную помощь Киеву.

До этого, 10 ноября, кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что власти Вашингтона должны попытаться избежать столкновения с Москвой и Пекином, так как подобный конфликт может привести к прекращению существования Соединенных Штатов. Кроме того, политик отметил, что у РФ и Китая есть серьезные военные-космические силы, в то время как США не имеют значимых военных возможностей в космосе.

Кроме того, 13 октября в конгрессе США указали, что ядерные силы страны плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в количественных и структурных изменениях. Также там отметили, что ядерный конфликт с Россией и Китаем становится всё более вероятным. При этом решения по поводу сил сдерживания предлагают принимать уже сейчас, для того чтобы суметь дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах.

16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что ядерного оружия у России больше, чем у стран НАТО. По его словам, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». Мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — 1,6 км, радиус взрывной волны — 20 км. По разным оценкам, в первый день после взрыва погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.

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