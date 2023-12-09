Спикер Рады назвал целью своего визита в США доклад об «успехах» ВСУ

Спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ездил в США рассказывать об «успехах» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом 8 декабря написала газета The Hill.

Авторы материале напомнили, что Стефанчук находился в Вашингтоне на прошлой неделе вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром обороны страны Рустемом Умеровым и другими официальными лицами.

«Я приехал сюда, чтобы поделиться успехами Украины, и я приехал рассказать, что Украине всё еще нужна поддержка, и мы не можем останавливаться на полпути», — отметил спикер украинского парламента в беседе с изданием.

По его словам, Киев в настоящее время готовит максимально детализированный план действий, который будет включать в себя «сроки и финансовые ресурсы», которые необходимы Украине для продолжения ведения боевых действий, добавляет «Газета.Ru».

5 декабря Ермак в ходе визита в США заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты Америки решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

Руководитель офиса Зеленского также добавил, что без прямой американской бюджетной помощи Украине будет трудно поддерживать население своей страны и обеспечивать выживание людей. Говоря о планах действий ВСУ, он указал, что военные намерены «комбинировать оборону с отдельными наступательными операциями по некоторым направлениям».

В тот же день телеканал CNN отметил, что власти США терпят репутационные издержки в связи с оказанием помощи Украине. Указывалось на то, что помощь Вашингтона Киеву в данный момент сталкивается с двумя серьезными обстоятельствами — приближением «суровой зимы» и усилением позиций российских войск в ходе конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.