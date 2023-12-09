Реклама
Прямой эфир
Мир
В США сотрудникам посольства РФ отказали в почтении памяти советских солдат
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Мир
Не менее 310 палестинцев убиты за сутки в секторе Газа
Армия
Армия РФ поразила три украинские бригады на краснолиманском направлении
Мир
В КНДР назвали военную помощь Украине самоубийством
Армия
Группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномет
Мир
ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
Мир
В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС
Армия
Западная группировка ВС России отразила пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Жога предрек поднятие боевого духа на СВО после выдвижения Путина в президенты
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –14 градусов в Москве 9 декабря
Интернет и технологии
Смартфоны iPhone 15 Pro Max подешевели в России до 130 тыс.
Общество
Вильфанд спрогнозировал в Москве потепление с метелями с 11 декабря
Происшествия
На Алтае 34 человека самостоятельно выбрались из снежного плена
Происшествия
Два ребенка погибли при пожаре в Челябинской области
Сюжет:

Спикер Рады назвал целью своего визита в США доклад об «успехах» ВСУ

Спикер Верховной рады Стефанчук заявил, что ездил в США с целью сообщить об «успехах» ВСУ
0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер украинской Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ездил в США рассказывать об «успехах» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом 8 декабря написала газета The Hill.

Авторы материале напомнили, что Стефанчук находился в Вашингтоне на прошлой неделе вместе с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, министром обороны страны Рустемом Умеровым и другими официальными лицами.

«Я приехал сюда, чтобы поделиться успехами Украины, и я приехал рассказать, что Украине всё еще нужна поддержка, и мы не можем останавливаться на полпути», — отметил спикер украинского парламента в беседе с изданием.

По его словам, Киев в настоящее время готовит максимально детализированный план действий, который будет включать в себя «сроки и финансовые ресурсы», которые необходимы Украине для продолжения ведения боевых действий, добавляет «Газета.Ru».

Остина хондроз: США и Германия пересматривают помощь Украине
Кому может быть выгодно перемирие в 2024 году

5 декабря Ермак в ходе визита в США заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты Америки решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация Украины в конфликте не поменяется.

Руководитель офиса Зеленского также добавил, что без прямой американской бюджетной помощи Украине будет трудно поддерживать население своей страны и обеспечивать выживание людей. Говоря о планах действий ВСУ, он указал, что военные намерены «комбинировать оборону с отдельными наступательными операциями по некоторым направлениям».

В тот же день телеканал CNN отметил, что власти США терпят репутационные издержки в связи с оказанием помощи Украине. Указывалось на то, что помощь Вашингтона Киеву в данный момент сталкивается с двумя серьезными обстоятельствами — приближением «суровой зимы» и усилением позиций российских войск в ходе конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023