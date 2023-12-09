Киев обвиняет западные СМИ в росте «инакомыслия» на Украине. Об этом написала канадская газета The Globe and Mail.

Издание отметило, что украинское руководство всерьез обеспокоено влиянием западных массмедиа в стране, которые, как утверждается, «пытаются дискредитировать киевские власти».

В материале от 6 декабря, со ссылкой на источники, указывается на то, что отношение к СМИ прежних стран – партнеров Украины «ухудшилось на фоне угасания оптимизма по поводу развития ситуации в украинском конфликте» из-за провалов украинской армии на поле боя.

Авторы статьи добавили, что в Киеве обострилась внутриполитическая борьба спустя два года консолидации вокруг президента страны Владимира Зеленского, конфликт которого с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным прорисовывается всё четче.

7 декабря портал The Messenger отметил, что за последний месяц в ходе серии встреч между официальными лицами США и представителями офиса президента Украины и министерства обороны Украины часто поднимался вопрос по поводу ухудшения отношений между Зеленским и рядом украинских генералов, включая главнокомандующего ВСУ Залужного.

3 декабря газета Financial Times указала на отсутствие Залужного на встречах Зеленского с другими высокопоставленными военными, что, по мнению издания, говорит о разногласиях между ними. В тот же день украинский политолог Сергей Фесенко поделился мнением, что позиции Зеленского ослабнут, если он отправит Залужного в отставку. Эксперт добавил, что главком ВСУ является вторым по популярности человеком в стране и президентская команда видит в нем конкурента в случае проведения выборов главы государства в 2024 году.

Также в начале декабря украинское издание «Информатор» поделилось результатами опроса, согласно которому рейтинг доверия украинского населения к Залужному превысил аналогичный показатель Зеленского. Выяснилось, что главкому доверяют 82% респондентов, в то время как Зеленскому — 72%.

Месяцем ранее Залужный заявил о том, что украинский конфликт зашел в тупик и прорыва не будет. Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.