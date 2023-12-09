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Десантники в ДНР сбили дрон ВСУ «Баба Яга» при помощи тарана

МО РФ: дрон ВС РФ сбил ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» у Артемовска
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Российские десантники сбили украинский беспилотник под Артемовском. Об этом 9 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«Оператор российского БПЛА принял решение сбить гексакоптер ВСУ. После набора высоты его БПЛА зашел на удобную траекторию и протаранил сверху вражеский беспилотник, упавший на нашей территории», — уточнили в Министерстве обороны России.

Уточняется, что группа десантников обнаружила сбитый гексакоптер и доставила его в расположение для дальнейшего изучения.

ВСУ начали использовать дроны для сброса крупнокалиберных мин типа «Баба Яга». Тяжелый гексакоптер «Баба Яга» — боевая модернизация сельскохозяйственного дрона, который может нести заряды весом до 40–50 кг. Такие БПЛА оборудованы несколькими радиоканалами, защищенными от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также могут совершать автономные полеты по заранее составленному маршруту.

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Ранее, 7 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как расчетом системы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ уничтожают украинские дроны-камикадзе в зоне СВО. Военкор отметил, что российские мобильные сверхманевренные расчеты ПВО прикрывают основные подразделения армии РФ.

До этого, 2 декабря, в распоряжении «Известий» появились фотографии и видео сбитого на сватовском направлении украинского беспилотника «Баба Яга». Бойцы 3-го батальона 9-го полка 18-й дивизии российской армии трое суток вели охоту за дроном, просчитывая маршруты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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