В США сотрудникам посольства РФ отказали в почтении памяти советских солдат

Сотрудникам посольства России в США не разрешили почтить память советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в период с 1942 по 1945 год. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщило российское дипломатическое ведомство в Telegram-канале.

«Дипломатические ноты посольства [РФ в США] были проигнорированы американскими властями», — указывается в сообщении.

Уточняется, что российским сотрудникам дипведомства уже второй год подряд не получается посетить военно-мемориальное кладбище «Форт-Ричардсон» в окрестностях города Анкориджа на юге штата Аляски.

В августе этого года сообщалось, что крупнейший в Литве мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, павшим в Великой Отечественной войне, хотят демонтировать.