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World Athletics: легкоатлеты из РФ не выступят на Олимпиаде-2024

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Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) решила не отменять отстранение легкоатлетов России от соревнований, следовательно, они не примут участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на разрешение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). О данном решении 8 декабря сообщил президент организации Себастьян Коу на пресс-конференции после заседания совета в Монако.

«Возможно, вы увидите каких-то нейтральных атлетов из России и Белоруссии на Олимпиаде в Париже, но только не в легкой атлетике. Позиция в нашем виде спорта не изменилась, она устойчивая, ее принял исполком, совет ее придерживается. Она практически единогласно поддержана «атлетической семьей», — сказал он.

Кроме того, Коу подчеркнул, что советом World Athletics такое решение было принято без ощущения какого-либо давления в связи с разрешением МОК о допуске российских и белорусских спортсменов.

«Это подтверждает приоритет международных федераций в вопросах допуска. У нас фиксированная позиция, она не изменилась. Мы принимаем решения в интересах нашего спорта», — заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации.

Также организация на заседании утвердила состав рабочей группы, которая, в том числе, займется решением вопросов о возвращении россиян на международные соревнования. Как отмечено на сайте World Athletics, роль этой группы состоит в консультировании совета организации касательно санкций в отношении легкой атлетики России, который решит, достаточно ли введено ограничений или же их следует изменить или расширить.

Эти критерии рассматриваются для того, «чтобы в какой-то момент в будущем разрешить участие российских и белорусских спортсменов», а также вспомогательного персонала, официальных лиц федераций-членов и других официальных лиц в участии и/или посещении соревнований Всемирной легкоатлетической серии или Олимпийских игр, отметили в World Athletics.

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В тот же день МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Отмечалось, что им будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, а также заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Данные требования так же предъявляются и вспомогательному персоналу.

Отбор на соревнования прошли 11 спортсменов, которые имеют теперь возможность выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что спортсмены самостоятельно должны решать, будут ли они участвовать в Олимпийских играх.

Ранее, 23 марта, совет World Athletics восстановил статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) после семилетнего отстранения. Решение было принято по рекомендации рабочей группы под руководством Руне Андерсена. Он подчеркнул, что ВФЛА выполнила все условия допуска, но российским легкоатлетам всё еще не разрешили участвовать в международных соревнованиях.

Позднее, 17 августа, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций World Athletics Себастьян Коу ведет русофобскую политику, будучи главой организации.

Ряд международных спортивных организаций ввел в отношении России рестрикции после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В Москве и Минске отмечали, что такие меры являются политизацией спорта.

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