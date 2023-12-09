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Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что мобилизация в стране будет проходить трудно. Об этом 8 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Подоляк поделился мнением о вручении повесток в тренажерных залах, где сотрудники военкоматов искали уклоняющихся от службы в армии. Отмечалось, что первые рейды состоялись в начале недели в Ужгороде.

«Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны», — заявил советник главы офиса президента, добавив, что Украина готовит новую программу, призванную освещать мобилизацию и вести разъяснительную работу с населением. Она будет раскрывать функции и обязательства государства и мобилизованных, а также предполагать изменение «пропагандистской составляющей» процедуры призыва.

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Ранее, 6 декабря, в интервью австрийской газете Die Presse Подоляк признал, что ВСУ испытывают трудности с продвижением своих войск. По его словам, военное руководство Украины активно занимается внесением корректировок как с тактической, так и со стратегической точки зрения.

24 ноября секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке заявил, что мобилизация украинцев в ряды вооруженных сил страны провалилась.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти республики планируют представить ему «новый комплексный план по мобилизации». При этом украинский лидер не назвал точного числа предполагаемых к мобилизации украинских граждан.

Кроме того, бывший замглавы министерства обороны Украины Анна Маляр признала проблемы с оружием в рядах армии и призвала к мобилизации. Она также указала на преимущество Вооруженных сил РФ в зоне конфликта, поскольку в рядах российской армии больше людей, а украинская уступает по численности.

До этого, 20 ноября, в Службе внешней разведки РФ сообщили, что США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также провести дополнительную мобилизацию женщин. Министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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