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HR-консультант назвала главные ошибки при поиске работы

Консультант Савченко назвала главные ошибки, которые мешают найти работу
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Главная ошибка соискателей при поиске работы — отсутствие четких критериев выбора потенциального работодателя. Об этом в субботу, 9 декабря, «Газете.Ru» рассказала консультант онлайн-школы программирования «Хекслет» Екатерина Савченко.

«Кандидаты часто подходят к поиску работы без подготовки, что приводит к массовому отклику на вакансии. Это не приносит ожидаемого результата и неизбежно приводит к увеличению срока поиска работы, разочарованиям и даже к выгоранию. В большинстве случаев такое поведение обусловлено отсутствием понимания собственных интересов и ценностей, а также критериев к компании, где соискателю было бы интересно и комфортно работать», — пояснила эксперт.

Она уточнила, что количество отказов на собеседовании сократится, если проработать стратегию поиска и составить список требований к работодателю. Для этого необходимо проанализировать и проработать свои ценности (интересная сфера, подходящий тип организации, какие ценности должны быть у компании, какие условия работы важны и т.д.) и окликаться на вакансию, если условия совпадают с полученными критериями по меньшей мере на 60%.

Еще одной распространенной ошибкой при выборе работы является отсутствие понимания экономической ситуации в стране и мире.

«Мониторинг рынка позволяет оставаться кандидату востребованным и трезво оценивать уровень своих зарплатных ожиданий, а также тех навыков, которые необходимо постоянно усиливать», — подчеркнула Савченко.

Также среди распространенных ошибок консультант перечислила завышенные ожидания в зарплате, неправильное составление резюме и сопроводительных писем, а также неумение говорить о собственных достижениях.

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Ранее, 5 декабря, сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, что 57% россиян готовы поменять место трудоустройства и 50% готовы сменить профессию в 2024 году. Среди критериев, по которым опрошенные готовы выбирать новую работу, лидируют высокая зарплата и финансовое вознаграждение — так ответили 83%. Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).

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