В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине

Норвежские военные отрабатывают военные действия на полигоне Сетермоэн на севере страны по более реалистичным сценариям. Об этом сообщает телеканал NRK.

«Учения включают в себя как физический бой, так и умственное напряжение, связанное с гибелью и полевыми захоронениями однополчан», — отмечается в публикации.

Йенс Эспеланд, один из военных, поучаствовавших в учебных захоронениях своих сослуживцев, добавил, что к такому невозможно подготовиться должным образом.

Ранее, 28 октября, в Норвегии заявили о возможном сокращении военной помощи Украине. Проблемы с электроэнергией на крупнейшем военно-промышленном заводе Норвегии Raufoss могут привести к снижению военной помощи для Киева. Парламентский запрос касается завода, принадлежащего компании Nammo, производящего от оружия до оборонной продукции и различных автомобильных запчастей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.