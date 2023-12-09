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Сюжет:

На Западе признали хаос в рядах ВСУ из-за неопределенности США

NYT: неопределенность по поводу помощи США ведет к хаосу в ВСУ
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Неопределенность по поводу оказания дальнейшей помощи США порождает хаос в планировании действий ВСУ. Об этом заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн в интервью газете The New York Times (NYT).

«Украина не сможет планировать на месяцы вперед, потому что не будет знать, на сколько снарядов она может рассчитывать», — пишет аналитик.

В этой же статье старший научный сотрудник программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман отмечает, что неопределенные перспективы увеличения количества вооружений отразятся на поле боя.

«Военная помощь США Украине сейчас затухла, и это отражается в ощутимом дефиците боеприпасов на фронте», — заявил он.

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Ранее, 7 декабря, в США заблокировали вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США нацелены на долгую военную поддержку Украины даже в условиях задержки выделения новой помощи Киеву. Остин отметил, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США. По его мнению, большая часть указанных средств вернется через инвестиции в американский рынок труда, а также в безопасность страны в целом.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 6 декабря встретился со спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсоном для обсуждения выделения Киеву нового пакета военной помощи. По словам спикера рады, он обратил внимание Джонсона на связь ситуации на фронте с поставками Киеву оружия.

5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление ВСУ поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

Ранее, 4 декабря, телеканал NBC News, ссылаясь на представителей конгресса, сообщил, что Демократическая и Республиканская партии США, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом, провалили переговоры в отношении запроса американского президента Джо Байдена о дополнительной поддержке Израиля, Тайваня и Украины.

В свою очередь, Джейк Салливан заявил в тот день на брифинге, что американскому конгрессу стоит как можно скорее предоставить дополнительные средства администрации США, чтобы осуществление помощи Украине не прекратилось.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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