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В КНДР назвали военную помощь Украине самоубийством

В КНДР сочли самоубийственной военную помощь Запада Украине
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Военная помощь Украине — это самоубийственный поступок и военное преступление, которое приводит к затягиванию конфликта. Об этом 9 декабря написал международный обозреватель Ро Чжу Хён на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

«Военная помощь марионеточной клике Зеленского, которая, став верным прислужником США, ведет несправедливую опосредованную войну против России — страны соотечественников, является концентрированным проявлением враждебности к России, военным преступлением против мира, проводящим к затягиванию кровавой ситуации на Украине», — пишет эксперт.

Он отметил, что Запад умышленно затягивает кровавый конфликт. Ро Чжу Хён также обратил внимание на большие объемы поставок южнокорейских снарядов Киеву.

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Ранее, 4 ноября, обозреватель Ким Мён Чхоль написал в ЦТАК, что ситуация на Украине, поддержку которой оказывает США, истощает бюджет Вашингтона и ясно показывает ограниченные возможности страны по производству техники.

Между тем в интервью немецкому телеканалу Das Erste, которое транслировалось 1 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран.

Позднее, 3 декабря, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» назвал слова генсека НАТО про ухудшение положения Украины плачем по несбывшимся надеждам Столтенберга.

Он также обратил внимание на то, что западные страны заговорили о прекращении огня для того, чтобы дать киевского режиму отсидеться и перезимовать.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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