Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на качество и количество получаемых «со всего мира» снарядов. Об этом 8 декабря написала британская газета The Times.

«Летом у нас было в десять раз больше боеприпасов, причем лучшего качества. <...> Сейчас нам привозят снаряды со всего мира, разного качества, и мы получаем всего 15 штук на три дня», — привело издание слова украинского сержанта Тараса с позывным Физрук.

Военный также отметил, что на прошлой неделе украинская армия получила партию снарядов, в которой было много некондиции.

Помимо этого, в газете сообщили, что из-за нехватки боеприпасов артиллеристы 47-й украинской бригады не смогли противостоять российским военным на северном фланге под Авдеевкой.

7 декабря The Wall Street Journal сообщило, что ВСУ вынуждены перейти к стратегической обороне в попытках противостоять продвижению российских войск. Помимо этого, в материале уточняется, что неудачи контрнаступления украинской армии заставляют страны Запада поставить под большое сомнение предоставление Киеву новой помощи.

В интервью немецкому телеканалу Das Erste, которое транслировалось 1 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что ситуация на Украине может ухудшиться из-за нехватки помощи со стороны западных стран.

Позднее, 3 декабря, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» назвал слова генсека НАТО про ухудшение положения Украины плачем по несбывшимся надеждам Столтенберга.

Он также обратил внимание на то, что западные страны заговорили о прекращении огня для того, чтобы дать киевского режиму отсидеться и перезимовать.

Кроме того, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе «слышны голоса» в пользу переговоров с Россией, хотя он лично не чувствует от партнеров принуждения к диалогу с Москвой. За день до этого Зеленский посетовал, что Украина «выпала из фокуса внимания мировой общественности».

1 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

В конце октября бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский скрывает правду о провалах ВСУ на передовой. Как отметил Соскин, Зеленский врет украинцам о потерях в рядах армии и всесторонней поддержке Киева со стороны Запада.

5 октября президент России Владимир Путин указал на то, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся. Он сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тыс. человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.