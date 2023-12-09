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В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС
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Небензя в составе делегации Совбеза ООН посетит КПП «Рафах»
Мир
Администрация Байдена попросила конгресс США поставить снаряды танкам Израиля
Мир
В Белом доме заявили об отсутствии военного диалога между США и КНР
Мир
Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого вора в законе Витю Пана
Мир
Полянский обвинил США в препятствовании прекращения огня в секторе Газа
Мир
В США заявили об отсутствии прогресса в согласовании конгрессом помощи Украине
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал снижение бедности в России в срок до 2025 года
Мир
Полянский назвал военным преступлением возможное затопление туннелей в Газе
Общество
В ЛНР решили взыскать с Украины компенсацию за нанесенный ВСУ ущерб
Мир
ЕК выделит €125 млн на гумпомощь Палестине в 2024 году
Мир
Дональд Трамп-младший признал проигрыш Украины в конфликте
Мир
Адвокат сына Байдена назвал новое дело против него политически мотивированным
Общество
СК начал проверку из-за аварийной посадки самолета в Минводах
Общество
Вильфанд спрогнозировал 40-градусные морозы в ряде регионов России

Графика. Куда пожаловаться на таксистов

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