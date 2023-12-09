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В Белом доме заявили об отсутствии военного диалога между США и КНР

Джон Кирби: военного диалога с КНР пока нет, но США хотят его восстановления
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Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
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На данный момент военного диалога между США и Китаем нет, но Вашингтон выступает за его скорейшее восстановление. Об этом 8 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Знаю, что у министра (обороны США. — Ред.) Остина военная связь (с Китаем. — Ред.) не восстановлена. И мы страстно желаем ее запуска на всех уровнях — от высокого до командующего на театре военных действий», — сказал Кирби, отвечая на вопросы журналистов.

Политик объяснил отсутствие военных связей тем, что у Китая в настоящее время нет министра обороны.

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Ранее, 16 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин на приветственном ужине дружественных Китаю организаций в Сан-Франциско заявил, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела Пекина и ждать его неудач.

В свою очередь американский лидер Джо Байден на пресс-конференции после встречи с председателем КНР на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что Вашингтон будет продолжать конкурировать с Пекином, однако намерен сотрудничать в сферах, где их цели совпадают.

Ранее в этот день сообщалось, что двусторонняя встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась, она продлилась около двух с половиной часов.

Во время переговоров со своим китайским коллегой Байден отметил, что встреча в рамках саммита АТЭС дает надежду на восстановление «нормального курса». Также во время переговоров лидеры США и КНР договорились о сотрудничестве в сфере разработки и изучения искусственного интеллекта. Кроме того, диалог коснулся военной сферы.

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