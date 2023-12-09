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Минобороны рассказало о новых героических подвигах военных ВС РФ в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны России в субботу, 9 декабря, рассказало о новых героических подвигах солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как отметили в военном ведомстве, расчет самоходной артиллерийской установки старшего сержанта Сергея Некрасова успешно уничтожил до пяти единиц бронетехники, а также значительную часть пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Совершив маневр и заняв выгодную позицию, старший сержант Некрасов запросил у российского мотострелкового подразделения информацию о местоположении противника, после чего и нанес поражающий удар по позициям украинских войск.

По информации Минобороны, быстрая последовательность действий Некрасова способствовала срыву продвижения противника.

Кроме того, военное ведомство отметило и работу младшего лейтенанта Алексея Каткова, осуществлявшего обеспечение бесперебойной связи в интересах пункта управления батальонной тактической группы ВС РФ.

Как уточнили в ведомстве, ВСУ совершили обстрел позиций российских войск, в результате которого временно вывели из строя аппаратную станцию связи ВС России. Благодаря грамотной оценке ситуации, Катков незамедлительно начал восстановительные работы станции, находясь при этом в условиях непрекращающегося огня со стороны украинских боевиков. В результате российские солдаты нанесли артиллерийский удар, который вынудил противника отступить.

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Накануне в МО РФ сообщили, что российские войска за неделю с 3 по 8 декабря нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродромной инфраструктуре ВСУ. В Минобороны также отметили, что, помимо инфраструктуры, были поражены и пункты размещения подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.

Также в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» успешно уничтожили бронетехнику, укрепленные позиции, лодки ВСУ на херсонском направлении. В ведомстве отметили, что в этот раз личный состав батареи орудий «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированные огневые позиции ВСУ и нанес поражение буксируемому орудию противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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