С опорой на людей

В России официально началась избирательная кампания по выборам президента. Совет Федерации назначил их на 17 марта 2024 года. 8 декабря Владимир Путин объявил, что будет вновь баллотироваться на должность главы государства. Заявление было сделано в неформальной обстановке после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России. Командир батальона «Спарта» Артем Жога попросил Путина принять участие в предстоящих выборах. Просьбу широко поддержали другие участники встречи. Президент согласился — отметив, что в разное время у него были «разные мысли на этот счет», но сейчас настало «время, когда нужно принимать решение».

Одной из главных интриг предстоящей избирательной кампании было то, как и когда Владимир Путин объявит о своем выдвижении. Ведь сам формат этого шага обладает особым символизмом, задает определенную смысловую рамку, которая затем получает развитие во время предвыборных мероприятий, в программе, в инаугурационных указах.

В прошлый раз Владимир Путин объявил о выдвижении после форума «Доброволец-2017» на встрече с коллективом Горьковского автомобильного завода. И действительно, вопросы развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета, повышения престижа рабочих профессий стали приоритетами государственной политики во время нового срока президентских полномочий. Стимулы к развитию и широкую государственную поддержку получило добровольческое, волонтерское движение, охватившее самые широкие социальные слои — и затем проявившее себя самым активным, созидательным образом во время пандемии коронавируса и особенно после начала СВО.

В этот раз о решении стать кандидатом на президентских выборах Владимир Путин объявил на встрече с героями войны и труда: врачами, учителями, шахтерами, участниками специальной военной операции, родителями бойцов и героев СВО. Ценностный и смысловой контекст этого события совершенно очевиден. Выдвигаясь на новый срок, президент видит своей опорой людей общественно значимых профессий, тех, чей каждодневный труд созидает нашу страну, кто своими усилиями обеспечивает безопасность границ, гражданский мир, сбережение и развитие общества и человека.

Ценности семьи, сохранение традиций и исторической памяти, практический, деятельный патриотизм — та основа, с опорой на которую российское общество будет развиваться и двигаться вперед. Особую символическую роль играют темы специальной военной операции, Донбасса и воссоединившихся с Россией регионов, которые выступают символами подлинного сплочения народа России. И пусть, как сказал один из участников встречи с главой государства, работы впереди много и нужно еще пройти интеграцию в разных аспектах социальной, экономической, обычной человеческой жизни. Пройти этот путь, восстановить мирную жизнь и обеспечить поступательное развитие регионов и страны в целом будет важнейшей задачей нового срока президентских полномочий.

Исходя из контекста выдвижения Путина, можно в целом очертить основные контуры предстоящей президентской кампании — как организационные, так и смысловые.

Данные всех социологических служб однозначно указывают на высочайший уровень доверия и поддержки президента как гражданами, так и основными политическими силами России. В связи с этим можно ожидать, что предстоящая кампания в целом пройдет под знаменем консолидации общества и граждан вокруг фигуры Владимира Путина и его программы развития нашей страны.

В содержательном аспекте кампания президента, вероятно, будет построена вокруг ключевых программных блоков. Это социальная политика и демография (не случайно 2024-й уже объявлен Годом семьи), усиление адресной поддержки нуждающихся категорий граждан, укрепление социальных основ общественного благополучия и экономического развития, в том числе за счет преодоления территориального и инфраструктурного неравенства.

Это опережающее развитие экономики, промышленности, сельского хозяйства, технологического сектора. Совершенно не случайно заявлению Владимира Путина об участии в выборах предшествовало его выступление на пленарном заседании форума «Россия зовет!», где были очень серьезно обозначены цели, задачи и приоритеты экономической политики.

Это последовательный курс на сбережение отечественных культурных и общественных ценностей и исторической памяти, составляющих основу российской традиции, характеризующих РФ как государство-цивилизацию. Это внешнеполитическая линия, направленная на защиту национальных интересов России и ее границ, противодействие внешним угрозам, преодоление пережитков однополярного и колониального мироустройства, построение более справедливого и равноправного многополярного мира, в котором Россия и ее народ будут занимать место одного из ключевых полюсов силы.

Это гражданский, межнациональный, межконфессиональный мир, выражающийся в уникальной способности России соединять единство общества и государственной системы с многообразием религий, народов, культур и социальных групп.

Впереди — важный этап общественно-политической жизни нашей страны, а результаты выборов президента определят долгосрочные тенденции и стратегический вектор развития России.

Автор — старший научный сотрудник кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт Российского общества политологов