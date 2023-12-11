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Нужный отход: бывших подмосковных силовиков подозревают в бандитизме

Фигуранты дела киллеров в погонах контролировали предприятия ЖКХ Подмосковья
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Так называемое дело бывших силовиков всё больше и больше обрастает подробностями 20-летней давности: заказные убийства бизнесменов, разбойные нападения на безлюдных трассах, отстрел уголовных авторитетов, похищения людей с последующей расправой… Не исключено, что деньги, добытые преступным путем, стали для подозреваемых стартовым капиталом для целой империи в сфере ЖКХ. Христев-старший, которого следствие считает одним из лидеров группировки, а также бывший военнослужащий Николай Трушков в последние годы частично контролировали хозяйственную жизнь подмосковных Озер (Коломенский район). Подробности — в материале «Известий».

Новые лица в деле

Во время арестов в суде стали известны новые имена фигурантов масштабного расследования, проводимого совместно СКР, МВД и ФСБ, о котором ранее рассказывали «Известия». Басманный суд 7 декабря заключил под стражу бывшего начальника штаба спецотряда быстрого реагирования «Рысь» Алексея Алпатова, бывшего оперуполномоченного ГУ Росгвардии Сергея Волостных, бывшего сотрудника ФСБ Андрея Яхнева, а также Сергея Анисимова.

6 декабря суд применил меру пресечения в виде ареста в отношении Олега Михалева, Ирины Егоровой, бывшего военнослужащего Николая Трушкова, пенсионера МВД Дмитрия Кушакова.

Алексей Алпатов

Алексей Алпатов

Фото: РЕН ТВ

Весной текущего года по этому же делу были арестованы Максим Пикалов, Алексей Чеботарев и Александр Христев. Но самыми первыми вошли в дело в качестве подследственных Павел Христев (отец Александра) и Иван Пилипюк — их арестовал суд в конце марта.

Напомним, уголовное дело расследуется более чем по 30 эпизодам тяжких преступлений против личности и собственности: заказные убийства криминальных авторитетов и чиновников, вымогательства и разбойные нападения на бизнесменов, покушения и факты незаконного оборота оружия. Большинство преступлений ОПГ, о которых известно следствию, были совершены в период с конца 90-х по середину нулевых. Кроме того, следователи СК считают членов группировки причастными к разбойным нападениям и случаям умышленного уничтожения имущества в течение последних трех лет.

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Подались в ЖКХ

Как удалось выяснить «Известиям», нескольких подозреваемых объединяли деловые отношения. Четверо арестованных — Алексей Чеботарев, Николай Трушков, а также Павел и Александр Христевы — были партнерами в бизнесе по жилищно-коммунальному обслуживанию многоквартирных домов в подмосковных Озерах.

Отрасль ЖКХ считается интересной криминалу из-за значительной и стабильной прибыли — существует множество способов увеличить доходность в ущерб комфорту жителей многоэтажек. А в случае финансовых трудностей широко распространена практика банкротить управляющие компании.

котельная
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

С многочисленными жалобами жильцов столкнулась несколько лет назад управляющая компания «ЖК Озеры», совладельцами которой были Трушков и Павел Христев. Их партнером выступал Чеботарев — он соучредитель (причем действующий) компании «Экотех-Уварово», которая оказывала услуги по «сбору и обработке сточных вод» и зарегистрирована в тех же Озерах. Предполагаемые соучастники, по сути, предоставляли услуги друг другу.

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В 2017 году горожане стали активно обращаться в прокуратуру и другие правоохранительные органы, привлекать прессу к ситуации вокруг управляющей компании Христева и Трушкова. Во-первых, само вхождение «ЖК Озеры» в качестве УК более чем в 10 домов вызывало массу вопросов, писало местное издание ozery.info. Но главная причина — «ЖК Озеры» решила установить дорогостоящие теплосчетчики и включить стоимость приборов (цена каждого от 400 до 600 тыс. рублей) в «жировку» гражданам. Переплата составляла от 300 до 2 тыс. рублей с каждой квартиры в месяц на протяжении полутора лет. При этом часть приборов не была поставлена сразу, гражданам предлагалось платить авансом за них.

На сегодняшний день «ЖК Озеры» уже с другими собственниками существует, но находится в предбанкротном состоянии.

Кроме прочего, Трушков и Христев-старший стали в 2012 году совладельцами полигонов бытовых отходов «Экотех-Марково», а их жены получили доли в компании «КАИСС». Также Трушков имел долю в компании «Экотех».

Николай Трушков

Николай Трушков

Фото: t.me/moscowcourts

Еще один подследственный, Иван Пилипюк, также может быть связан с активами Трушкова через жену, которая была соучредителем в ряде компаний с бывшим военнослужащим еще в конце нулевых.

Благодаря своим активам и связям Трушков начал приобретать вес в регионе. В 2012 году стал председателем местного Общественного совета.

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Женское дело

Еще одна, возможно, ключевая фигура в этом сложном деле — некая Ирина Егорова. На имя этой женщины в разное время было зарегистрировано до 20 предприятий в сфере торговли, управления недвижимостью, грузоперевозок, различных производств (от металлических изделий до матрасов). Но основной ее бизнес — производство готовых текстильных изделий (кроме одежды). В настоящий момент она владелец 50% акций московского предприятия «Нетпол», производящего наполнитель для мебели и настилочный материал для ортопедических матрасов. Выручка компании в прошлом году составила больше 95 млн рублей.

Ирина Егорова

Ирина Егорова

Фото: t.me/moscowcourts

Роль каждого участника группировки будет выяснена следствием и оценена судом. В случае если будет доказано, что члены группировки легализовали преступные доходы, имущество может быть конфисковано.

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