В Белом доме не захотели говорить о гуманитарном коллапсе в Газе

Администрация США 8 декабря отказалась уточнить, согласна ли она с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в том, что гуманитарная ситуация в секторе Газа находится на грани коллапса.

Координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на регулярном брифинге спросили, согласны ли Соединенные Штаты Америки с тем утверждением, что ситуация в палестинском анклаве находится на грани полного коллапса.

«Мы, безусловно, разделяем международную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Газе. Именно поэтому президент [США Джо Байден] возглавляет международные усилия по увеличению потока гуманитарной помощи в Газу», — ответил он.

Кирби добавил, что в Белом доме помнят об ужасных страданиях гражданского населения в секторе Газа и стараются делать всё возможное для помощи палестинцам.

По его словам, власти Израиля могут предпринимать больше усилий для защиты и безопасности мирных палестинцев во время военных операций израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) в анклаве.

«Мы все понимаем, что можно сделать больше, чтобы попытаться сократить число жертв среди гражданского населения», — сказал американский координатор по стратегическим коммуникациям.

Кирби подчеркнул, что США будут и дальше вести работу с Израилем в этом направлении.

Ранее, 6 декабря, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что общественный порядок в секторе Газа в ближайшее время может окончательно рухнуть из-за постоянных бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и отсутствия возможности доставки в анклав гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что в текущих условиях наращивание поставок гумпомощи для населения сектора Газа, как того требует принятая в ноябре резолюция Совбеза ООН, становится невозможным.

Между тем 7 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что нет никакой надежды на скорое завершение конфликта в секторе Газа. По ее мнению, ситуация на Ближнем Востоке была во многом спровоцирована США и их «разнузданностью в реализации собственной исключительности».

5 декабря во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов ЦАХАЛ. Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Тогда же лидеры стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились дополнительно выделить более $1,6 млрд на восстановление сектора Газа. Кроме того, было решено направлять двустороннюю помощь как в натуральной, так и финансовой форме, а также неофициальную помощь.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.