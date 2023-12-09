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Вильфанд спрогнозировал 40-градусные морозы в ряде регионов России
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Вильфанд спрогнозировал 40-градусные морозы в ряде регионов России

Гидрометцентр: Несколько регионов России ожидают 35-40 градусов в выходные
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В выходные ряд регионов России ожидают морозы до –35...–40 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных. Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до –35...–38 градусов. Из Центрального федерального округа выделяется Костромская область, где ожидается –35 и более градусов», — рассказал синоптик.

Метеоролог также отметил, что на севере Поволжья, в Кировской области и в Пермском крае прогнозируется до –40 градусов.

Кроме того, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае тоже прогнозируются 40–градусные морозы. Морозы до –45 градусов ожидаются и в Якутии.

«Центр и юг Красноярского края ожидают морозы даже до –50 градусов. Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы», — отметил Вильфанд.

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Ранее, 8 декабря, сообщалось, что в Москве и Подмосковье из-за аномально холодной погоды до 21:00 субботы, 9 декабря, продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Режим начал действовать в столице с 5 декабря, так как в эти дни, предупредили синоптики, среднесуточная температура воздуха будет на 7–14 градусов ниже климатической нормы.

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