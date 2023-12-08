ЕК выделит €125 млн на гумпомощь Палестине в 2024 году

Еврокомиссия (ЕК) выделит в 2024 году первоначальную гуманитарную помощь для палестинского населения в размере €125 млн в связи с ухудшением гуманитарной ситуации. Об этом объявили в пресс-релизе ЕК, который 8 декабря был опубликован на официальном сайте.

«Поскольку гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, в 2024 году Комиссия предоставит палестинскому народу гуманитарную помощь в размере €125 млн. Это новое финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в Газе, так и на Западном берегу [реки Иордан]», — говорится в сообщении.

В документе подчеркнули находящиеся на высоком уровне гуманитарные потребности жителей анклава, а также сообщили, что основное внимание «будет уделяться жизненно важному реагированию на чрезвычайные ситуации и восстановлению доступа к основным потребностям», включая воду, продовольствие, здравоохранение, жилье и санитария. Также в ЕК добавили, что приоритет будет отдан защите наиболее уязвимых групп населения.

«На Западном берегу, где многие палестинские общины находятся под угрозой перемещения или уже насильственно перемещены, финансируемые Евросоюзом (ЕС) гуманитарные проекты будут предоставлять услуги по защите, такие как юридическая или материальная помощь людям, пострадавшим от насилия со стороны поселенцев, конфискации частной собственности или потери средств к существованию, а также будут поддерживать их доступ к базовым услугам и образованию в чрезвычайных ситуациях», — отметили в документе.

Гумпомощь, которую предоставляет ЕС, отправляется через гуманитарные агентства ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста, а также при помощи многих местных гуманитарных организаций, которые сотрудничают с ними, сообщили в ЕК. В документе добавили, что в общей сложности уже было организовано 30 гуманитарных авиамостов, а также нуждающимся в Газе было отправлено 1000 т помощи.

В Еврокомиссии отмечают, что военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая последовала за террористической атакой палестинского радикального движения ХАМАС против израильтян 7 октября, а также полная блокада сектора Газа, которую ввело правительство Израиля, «довели и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа до катастрофического уровня для 2,2 млн палестинского населения».

Ранее, 5 декабря, во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов ЦАХАЛ. Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Он подчеркнул, что никаких зон безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Тогда же лидеры стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) договорились дополнительно выделить более $1,6 млрд на восстановление сектора Газа. Кроме того, было решено направлять двустороннюю помощь как в натуральной, так и финансовой форме, а также неофициальную помощь.

4 декабря президент России Владимир Путин заявил, что палестино-израильский конфликт приобрел черты гуманитарной катастрофы.

До этого, 1 декабря, исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что, если организация не сможет доставить нуждающимся воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду, сектор Газа ждет гуманитарная катастрофа. Рассел также призвала стороны конфликта обеспечить защиту детей и оказание им помощи в соответствии с их обязательствами по международному гуманитарному праву.

Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС истекло 1 декабря в 07:00 (08:00 мск). Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

1 декабря Израиль заявил о том, что боевики ХАМАС нарушили перемирие и открыли огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе, уточнили в военном ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.